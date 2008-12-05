На Прикарпатье открыт железнодорожный мост через Черемош

В Ивано-Франковской области на месяц раньше запланированного срока открыт железнодорожный мост через реку Черемош на участке Завалье-Выжница (Львовская железная дорога), который был разрушен нынешним июльским наводнением.

Как передает корреспондент УНИАН, на поезде по мосту проехал министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

В своем выступлении на открытии моста И.ВИНСКИЙ сказал, что восстановительные работы удалось сделать за рекордно короткий срок – четыре месяца вместо запланированных пяти притом, что подобные объекты возводят за два года. По словам И.ВИНСКОГО, этого удалось достичь не только благодаря использованию новейших технологий строительства, но и согласованной работе железнодорожников и военных.

Над восстановлением металлического железнодорожного моста работала Львовская железная дорога и подразделения Государственной специальной службы транспорта.

В открытии моста также приняли участие генеральный директор "Укразализныци" Василий МЕЛЬНИЧУК, начальник Львовской железной дороги Михаил МОСТОВОЙ, руководители Ивано-Франковской облгосадминистрации, Снятинской райгосадминистрации и Выжницкой райгосадминистрации Черновицкой области.

Мост соединил два районных центра – Снятин Ивано-Франковской области и Выжницу Черновицкой области. На восстановительные работы потрачено более 16 млн. грн. Длина металлического моста составляет 426,8 м.

По словам министра, работы по благоустройству еще будут продолжаться, но главное, что есть соединение между двумя областями – Ивано-Франковской и Черновицкой.