Volkswagen выплатит США еще $1 миллиард в рамках "дизельного скандала"

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Эти деньги пойдут на выкуп или ремонт 80 тысяч проданных 3-литровых дизельных автомобилей, на которых было установлено программное обеспечение, занижающее информацию о вредных выбросах.

Речь идет об автомобилях, произведенных в 2009-2016 годах, включая автомобили марок VW, Porsche и Audi.

Читайте также"Дизельгейт": Нидерланды подключились к расследованию в отношении Volkswagen

Также в эту сумму входит пожертвование суммой 225 млн долларов в фонд по борьбе с загрязнением воздуха, сообщило агентство по охране окружающей среды США.

Всего на данный момент немецкая компания согласилась выплатить в США 17,5 млрд долларов на урегулирование "эмиссионного скандала", передает Рейтер.

Ранее Volkswagen согласился заплатить 15 млрд долларов в качестве компенсаций покупателям автомобилей, на которых было установлено ПО, занижающее выбросы. Сделка касалась только двухлитровых дизельных двигателей. Еще 5 млрд должны были пойти на экологические исследования.

Reuters не исключает новых выплат в рамках этого дела, так как министерство юстиции США ведет уголовное расследование против компании, а также к ней были поданы иски на уровне штатов.