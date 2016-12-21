В очередях на границе с Польшей застряли 1120 автомобилей – ГПСУ
09:31, 21 декабря 2016Транспорт/Связь
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На украинско-польской границе по состоянию на 08.00 в очередях стояли 1120 автомобилей.
По состоянию на 08.00 в очередях стояли 1120 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
В пункте пропуска «Рава-Русская» оформления ожидали 300 автомобилей, в ПП «Краковец» - 200, в ПП «Ягодин авто» - 180, в ПП «Шегини» и «Грушев» - по 150, в ПП «Смильница» - 70, в ПП «Устилуг» - 50 и «Угринов» - 20.
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Кроме того, в ПП “Ужгород” на границе со Словакией в очереди стояли 50 автомобилей, с Венгрией, в ПП «Вилок» - 30.
В пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей не было.
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