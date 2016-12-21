В очередях на границе с Польшей застряли 1120 автомобилей – ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В пункте пропуска «Рава-Русская» оформления ожидали 300 автомобилей, в ПП «Краковец» - 200, в ПП «Ягодин авто» - 180, в ПП «Шегини» и «Грушев» - по 150, в ПП «Смильница» - 70, в ПП «Устилуг» - 50 и «Угринов» - 20.

Читайте такжеНа Львовщине задержали пограничника, который брал взятки за беспрепятственный ввоз товаров

Кроме того, в ПП “Ужгород” на границе со Словакией в очереди стояли 50 автомобилей, с Венгрией, в ПП «Вилок» - 30.

В пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей не было.