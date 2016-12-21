Омелян назвал спекуляциями заявления о повышении тарифов на ж/д перевозки

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Тут есть много разных мнений. Мое мнение, и его разделяет советник премьер-министра господин Миклош (Иван Миклош, - ред.), который тоже говорил, что на этом этапе поднятие железнодорожных тарифов является достаточно спекулятивной вещью», - отметил глава транспортного ведомства.

По его мнению, прежде чем говорить о повышении тарифов, команда Войцеха Балчуна должна продемонстрировать эффективную работу, чего до сих пор не произошло.

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«В министерстве мы будем рассматривать вопрос финансового плана Укрзализныци на 2017 год, где будет, соответственно, подниматься и вопрос тарифов, поскольку поднятие тарифов формирует значительную доходную часть для Укрзализныци. Я остаюсь при своем мнении, что «Укрзализныця» должна показать за семь месяцев работы новой команды, в чем состояла эффективность, где мы нарастили прибыльность, уменьшили операционные расходы, в том числе, за счет коррупции. Пока что такого ответа я не получил», - подчеркнул Владимир Омелян.

Напомним, ранее руководитель стратегической группа советников по поддержке реформ в Украине SAGSUR Иван Миклош заявил, что повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» может негативно сказаться на конкурентоспособности продукции украинских производителей на мировых рынках. По его мнению, на сегодня УЗ имеет простор для экономии и снижения расходов.

«Нужно сделать реструктуризацию (долгов) «Укрзализныци», как это было сделано в Польше, Словакии и других странах. Надо отделить, где возможна конкуренция и где не возможна. И там, где нет конкуренции – это дорога – надо иметь независимого регулятора, который скажет, какой должен быть тариф. В пассажирский транспорт, грузовой транспорт нужно впустить конкуренцию. Когда будет конкуренция – цены пойдут вниз», - отметил Иван Миклош.