Эксперимент с ремонтом дорог за счет сверхплановых доходов таможни распространят на все области

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в нескольких областях Украины, будет продолжен в 2017 году и распространен на все области страны.

Такая норма содержится в законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно совершенствования составления и исполнения бюджетов)", за который 20 декабря проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Указанный документ являлся первым в перечне законопроектов, необходимых для принятия бюджета, и депутаты потратили на его рассмотрение более двух часов.

Так, в рамках данного эксперимента 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных сборов направляются в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.

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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк предложил в качестве мотивации работы таможенных органов оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана. Позднее эту идею поддержал президент Петр Порошенко и предложил направлять полученные средства на нужды регионов, в частности, на строительство дорог. Первоначально такой эксперимент планировали провести только в Одесской области, однако позднее к ней присоединились Волынская, Львовская и Черновицкая области, имеющие выход на западные границы государства. В январе этого года к эксперименту присоединился Киев.

Позднее десять депутатов из разных политических фракций разработали законопроект, которым предлагалось продлить этот эксперимент, так как он доказал свою эффективность.

По данным Государственной фискальной службы, всего с начала эксперимента, с сентября 2015 года и по состоянию на начало октября, в специальные фонды на текущий ремонт автомобильных дорог перечислено более 1,4 миллиарда гривень.

Весной текущего года новый Кабмин под руководством Владимира Гройсмана продолжил эксперимент, но при этом заявил о планах масштабного ремонта дорог на государственном уровне. В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.