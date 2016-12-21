"Укравтодор" получит еще 15 миллиардов из госбюджета - Омелян

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2017 году получит дополнительно 15 миллиардов гривень на содержание, ремонт и реконструкцию дорог помимо ранее предусмотренного финансирования в объеме 14,2 миллиарда гривень.

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, такая норма содержится в законе о государственном бюджете на 2017 год, принятом Верховной Радой рано утром 21 декабря.

"Государственный бюджет на 2017 год принят! К запланированному бюджету "Укравтодора" в 14,2 миллиарда гривень народными депутатами проголосованы еще дополнительных 15 миллиардов гривень, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции. Таможенный эксперимент по направлению 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области. Дорогам Украины и программе восстановления мостов быть!" - написал министр на своей странице в сети Facebook.

По его словам, также удалось отменить норму о повышении в 9 раз административного сбора в морских торговых портах, что грозило финансовым уничтожением морской отрасли.

"Также впереди - существенное сокращение объема и количества портовых тарифов и сборов и реформа Администрации морских портов и создание Морской администрации", - добавил Омелян.

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Стоит отметить, что в госбюджете-2017 народные депутаты проголосовали за уменьшение доходов общего фонда по позиции "портовый (административный) сбор" на 1,344 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры настаивало на увеличении финансирования дорожной отрасли в 2017 году до 22 миллиардов гривень с 14 миллиардов гривень, заложенных в предыдущем варианте проекта госбюджета на следующий год. В частности, из этой суммы на развитие и содержание автомобильных дорог было предусмотрено финансирование в объеме 6,59 миллиарда гривень, что практически совпадает с показателем в госбюджете-2016. Еще 7,33 миллиарда гривень предлагалось выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 миллиардов гривень.