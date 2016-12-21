Гройсман анонсировал "масштабное строительство" - на дороги выделят 35 миллиардов

Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны финансирование в объеме более 35 млрд грн, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"На дороги, как мы и обещали, мы закладываем больше 35 млрд грн. Это масштабное строительство. Нужно определить стратегию развития дорог, мы должны строить дороги, которые будут подчеркивать наши логистические возможности", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, новое руководство "Укравтодора" должно сформировать четкую стратегию развития украинских дорог. При этом Гройсман отметил, что особое внимание руководству госагентства необходимо уделить улучшению безопасности на дорогах, так как в Украине очень высокая смертность на дорогах, а также повышению качества проведения дорожных работ.

"Новая дорога, новые знаки, новые ограничения, фото-, видеофиксация - это все в комплексе даст возможность сохранять жизни", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее на развитие дорог предполагалось направить более 14 млрд грн в 2017 году, в частности, из этой суммы более 7 млрд грн предлагалось выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 млрд грн.

В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря Верховная Рада приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также на 3%. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в размере 790,4 млрд грн.