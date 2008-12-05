ЕК израсходует 1,7 млрд. евро на 11 проектов

Еврокомиссия израсходует 1,7 млрд. евро на 11 проектов по развитию железных дорог в Европе.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующие решения были подписаны сегодня вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопрос транспорта, Антонио ТАЙАНИ.

Решения касаются развития железных дорог в Италии, Австрии, Франции, Германии, Словении и Венгрии. Деньги будут выделяться в рамках бюджетных программ на развитие Трансъевропейской транспортной сети на 2007-2013 года.

Проекты будут касаться, в частности, строительства железнодорожной линии между Лионом и Турином, а также тоннеля через Альпы, подготовительных работ по строительству подъездных дорог к Бреннерскому тоннелю (Италия), развития железнодорожной линии между Будапештом - Келети и Мишкольцом - Ниредьхазой и ряда других железнодорожных проектов.