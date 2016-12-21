"Укрзализныця" назвала стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

ПАО «Укрзализныця» получило подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда Интерсити + №705/706 Киев – Львов – Перемышль.

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Уже 23 декабря 2016 года поезд совершит свой первый рейс из столицы Украины до польского города Перемышль, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Новый поезд будет курсировать ежедневно составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem. Поезд будет преодолевать расстояние от столицы Украины до Перемышля лишь за 7 часов 40 мин., а обратно – за 7 часов 07 мин., отмечают в сообщении.

Новый поезд № 705/706 Киев – Львов – Перемышль будет отправляться со ст. Киев – Пассажирский в 06:45 и прибывать в Перемышль в 13:25. Интерсити+ будет делать остановки на станциях Святошин (06:59-07:00), Коростень (08:17-08:18), Подзамче (11:55-11:56) и Львов (12:05-12:17).

Обратно из Перемышля скоростной поезд Интерсити+ будет отправляться в 14:26 и прибывать в Киев в 22:33. Поезд будет останавливаться на станциях Львов (17:17-17:28), Подзамче (17:36-17:37), Коростень (21:00-21:01) и Святошин (22:21-22:22).

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Расписание движения нового поезда разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда № 705 Киев – Перемышль на поезд № 3602 Перемышль – Краков – Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав – Краков – Перемышль, который прибывает в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль – Киев.

По словам директора по пассажирским перевозкам и сервису ПАО «Укрзализныця» Игоря Романкива, стоимость проезда в новом поезде является доступной для большинства граждан, в том числе и для студентов. В частности, в международном сообщении стоимость проезда с Киева до Перемышля в вагонах І класса составляет ориентировочно 574 грн, ІІ класса – 406 грн, со Львова до Перемышля в вагонах І класса – 235 грн, ІІ класса – 172 грн.

Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнях рассчитана по курсу 1 евро = 27,5099 грн, по состоянию на 20 декабря 2016 года). При проезде во внутреннем сообщении, например, из Киева до Львова, стоимость проезда будет зависеть от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели. Например, самый дешевый проезд будет в вагонах І класса – по вторникам, в вагонах II класса – в четверг и субботу.

Билеты на новый поезд Интерсити + № 705/706 Киев – Львов – Перемышль уже в продаже.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что Украина и Польша договорились о продлении маршрута скоростного поезда Киев – Львов до Перемышля. По словам главы компании Войцеха Балчуна, поезд будет запущен 23 декабря этого года.