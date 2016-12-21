Глава "Укравтодора" намерен до конца года представить пятилетнюю стратегию развития дорог

23:19, 21 декабря 2016
Транспорт/Связь
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Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак намерен до конца 2016 года или в начале 2017 года представить правительству на согласование стратегию развития автомобильных дорог страны на пять лет.

Фото УНИАН

"За эти два месяца сделано уже очень много, мы договорились, что до конца года я представлю вам свое видение и пятилетний план на будущее", - сообщил Новак в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Он также отметил важность принятия Верховной Радой законов о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям.

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Кроме того, он подчеркнул важность отмены ликвидации государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», начатой летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и отметил, что "Укравтодор" приступает к реформе компании, проведению реструктуризации и передаче активов на местный уровень.

"Я поддерживаю развитие частных компаний, которые будут участвовать в тендерах по содержанию дорог, на сегодня у нас еще такого рынка практически нет, поэтому я обратился в Кабмин с просьбой отменить решение о ликвидации ГАК", - добавил Новак.

По его словам, для более рационального и оперативного сотрудничества с международными финансовыми организациями разрабатываются новые ТОП-20 проектов, которые свяжут дорожную сеть Украины по маршрутному принципу.

«Важна и подготовка новых технических стандартов, создание так называемой Green Book, где будут собраны все технические требования для дорожного строительства. Это упростит подход подрядчиков к тендерным процедурам, сделает их более понятными», - отметил Новак.

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Он также сообщил, что одной из приоритетных задач "Укравтодора" в 2017 году станет повышение безопасности на дорогах.

«Вопрос безопасности на дорогах - это безусловно мой приоритет. Только в этом году на дорогах погибло более 4000 украинцев. Это недопустимо. Поэтому мы введем новые стандарты: новые знаки, наземные и подземные переходы, круговые развязки, и бело-красные переходы», - сообщил глава "Укравтодора".

Чтобы реализовать эти планы, по мнению Новака, необходимо внести изменения в законодательство о выкупе земли и концессионных дорогах, упростить процедуры для реализации инвестиционных проектов, ввести эффективную систему контроля движения грузовиков.

Кроме того, в ходе заседания он сообщил о подготовке трех сценариев развития дорожной отрасли в 2017 году, разработанных на основе исследований Всемирного банка.

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Согласно оптимистическому сценарию, Новак сообщил, что финансирование отрасли в размере не менее 32 млрд грн сможет существенно улучшить состояние сети украинских автодорог. В частности, за эти средства в следующем году "Укравтодор" сможет отремонтировать более 2,2 тысячи км дорог и 5,5 км мостов.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 млрд грн.

В частности, из этой суммы более 7 млрд грн предлагается выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 млрд грн.

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