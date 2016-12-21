Глава "Укравтодора" намерен до конца года представить пятилетнюю стратегию развития дорог

"За эти два месяца сделано уже очень много, мы договорились, что до конца года я представлю вам свое видение и пятилетний план на будущее", - сообщил Новак в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Он также отметил важность принятия Верховной Радой законов о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, а также о передаче дорог местного значения в управление местным властям.

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Кроме того, он подчеркнул важность отмены ликвидации государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», начатой летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и отметил, что "Укравтодор" приступает к реформе компании, проведению реструктуризации и передаче активов на местный уровень.

"Я поддерживаю развитие частных компаний, которые будут участвовать в тендерах по содержанию дорог, на сегодня у нас еще такого рынка практически нет, поэтому я обратился в Кабмин с просьбой отменить решение о ликвидации ГАК", - добавил Новак.

По его словам, для более рационального и оперативного сотрудничества с международными финансовыми организациями разрабатываются новые ТОП-20 проектов, которые свяжут дорожную сеть Украины по маршрутному принципу.

«Важна и подготовка новых технических стандартов, создание так называемой Green Book, где будут собраны все технические требования для дорожного строительства. Это упростит подход подрядчиков к тендерным процедурам, сделает их более понятными», - отметил Новак.

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Он также сообщил, что одной из приоритетных задач "Укравтодора" в 2017 году станет повышение безопасности на дорогах.

«Вопрос безопасности на дорогах - это безусловно мой приоритет. Только в этом году на дорогах погибло более 4000 украинцев. Это недопустимо. Поэтому мы введем новые стандарты: новые знаки, наземные и подземные переходы, круговые развязки, и бело-красные переходы», - сообщил глава "Укравтодора".

Чтобы реализовать эти планы, по мнению Новака, необходимо внести изменения в законодательство о выкупе земли и концессионных дорогах, упростить процедуры для реализации инвестиционных проектов, ввести эффективную систему контроля движения грузовиков.

Кроме того, в ходе заседания он сообщил о подготовке трех сценариев развития дорожной отрасли в 2017 году, разработанных на основе исследований Всемирного банка.

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Согласно оптимистическому сценарию, Новак сообщил, что финансирование отрасли в размере не менее 32 млрд грн сможет существенно улучшить состояние сети украинских автодорог. В частности, за эти средства в следующем году "Укравтодор" сможет отремонтировать более 2,2 тысячи км дорог и 5,5 км мостов.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 млрд грн.

В частности, из этой суммы более 7 млрд грн предлагается выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 млрд грн.