В очередях на границе с Польшей скопилось 1100 автомобилей – ГПСУ
09:35, 22 декабря 2016Транспорт/Связь
996
На украинско-польской границе в очередях стоят 1100 автомобилей.
На украинско-польской границе в очередях застряли 1100 автомобилей / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Так, по состоянию на 8:00 в пункте пропуска «Краковец» своей очереди ожидали 250 автомобилей, в ПП «Устилуг» - 40. По 200 автомобилей стояли в пунктах пропуска «Рава-Русская», «Ягодин авто», «Шегини» и по 70 – в пунктах пропуска «Грушев», «Смильница», «Угринов».
Читайте такжеВ очередях на границе с Польшей застряли почти 2 тысячи автомобилей
Кроме того, на границе со Словакией в ПП «Ужгород» оформления ожидали 15 транспортных средств, на румынской границе в ПП «Порубное» – 40.
По данным Госпогранслужбы, на границе с Молдовой и Венгрией автомобильных очередей в пунктах пропуска нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter