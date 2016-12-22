В очередях на границе с Польшей скопилось 1100 автомобилей – ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 8:00 в пункте пропуска «Краковец» своей очереди ожидали 250 автомобилей, в ПП «Устилуг» - 40. По 200 автомобилей стояли в пунктах пропуска «Рава-Русская», «Ягодин авто», «Шегини» и по 70 – в пунктах пропуска «Грушев», «Смильница», «Угринов».

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Кроме того, на границе со Словакией в ПП «Ужгород» оформления ожидали 15 транспортных средств, на румынской границе в ПП «Порубное» – 40.

По данным Госпогранслужбы, на границе с Молдовой и Венгрией автомобильных очередей в пунктах пропуска нет.