Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в многостороннее соглашение о международном транспорте относительно развития коридора Европа-Кавказ-Азия в обход России.

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За принятие законопроекта №0118 «О ратификации Протокола о внесении изменений в основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» проголосовали 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам выступающего в парламенте замминистра инфраструктуры Виктора Довганя, ратифицированные изменения включают технические дополнения об основных принципах эксплуатации железнодорожных и паромных комплексов на Черном и Каспийском морях.

«Это техническое дополнение важно для развития транспортного коридора в обход Российской Федерации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада ратифицировала два правительственных соглашения об авиационном сообщении с Грецией и Кипром.

Также парламент ратифицировал соглашение Украины с Польшей о воздушной перевозке.