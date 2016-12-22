В России назвали дату запуска железной дороги в обход Украины

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что железная дорога в обход Украины в Луганской области будет построена до сентября 2017 года.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании расширенной коллегии Минобороны России.

«Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины», - сказал Шойгу.

По его словам, уже уложено 23 км железнодорожного полотна из 84 км.

«Завершить строительство планируется до сентября 2017 года», - сказал Шойгу.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2015 года премьер-министр России подписал распоряжение о строительстве железной дороги в обход Луганской области Украины на участке Журавка (Воронежская область) – Миллерово (Ростовская область).

Россия хочет обойти часть территории Луганской области, которая подконтрольна украинским властям и не оккупирована российскими боевиками.