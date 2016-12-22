Доля электромобилей на украинском рынке к 2020 году может вырасти до 23% - глава Минэнергоугля

Доля транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, на отечественном авторынке к 2020 году может увеличиться до 22-23%.

Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе пресс-конференции, посвященной перспективам развития электротранспорта в Украине.

"Я прогнозирую, что развитие электрокаров в Украине будет идти необычайно высокими темпами… Можно прогнозировать, что через 3-4 года, я думаю, мы выйдем на 22-23% электромобилей в нашем государстве", - сказал Насалик.

Он также сообщил о намерении приобрести электромобиль с целью популяризации экологического вида транспорта.

По его словам, Украина более 70% нефтепродуктов закупает за рубежом, а 20% - обеспечивает собственное производство.

Также присутствовавший на мероприятии министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина должна создавать условия для развития рынка электротранспорта в стране и стимулировать отечественное автопроизводство.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Вместе с тем, Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора с операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Импорт электромобилей в Украину за 4 месяца 2016 года практически достиг уровня за весь 2015 год и составил 640 единиц.

Согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), продажи новых автомобилей с электродвигателем в странах Европейского Союза в январе-июне 2016 года увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 31,1 тысячи единиц.