"Укравтопром" обвинил российский "ГАЗ" в недобросовестной конкуренции

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" подала жалобу в межведомственную комиссию по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли на недобросовестную конкуренцию на рынке автобусов со стороны российской автомобильной компании "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации Михаил Резник.

"Практически все тендеры, которые объявлялись в Украине, выигрывали не украинские производители. Это недобросовестная конкуренция. Мы подали в Министерство экономического развития жалобу на дискриминационные действия корпорации "ГАЗ", которая за счет субсидий центрального бюджета (России – УНИАН) очень активно работает на украинском рынке", – сказал Резник.

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По его словам, в ближайшее время межведомственная комиссия рассмотрит эту жалобу.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 29% – до 4,586 тысячи штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).