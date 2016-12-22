"Укрзализныця" увеличила до 29 количество дополнительных поездов на зимние праздники

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 27 дополнительных поездов, назначила еще два, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, это дополнительный поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет отправляться из Киева 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9 января, а в обратном направлении - 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8, 10 января, а также поезд №175/176 Киев - Кривой Рог, который будет отправляться из столицы и Кривого Рога 29, 30 и 31 декабря 2016 года.

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"Всего на зимние праздники на пиковые даты уже назначено 29 дополнительных поездов на 201 рейс в разных направлениях - это более 275 тысяч мест в поездах", - отметили в пресс-службе.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 27 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов.