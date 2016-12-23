На украинско-польской границе в очередях застряло 1320 автомобилей – ГПСУ
09:49, 23 декабря 2016Транспорт/Связь
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На украинско-польской границе по состоянию на 8.00 в очередях скопилось 1320 единиц автотранспорта.
На границе состоянию на 8.00 в очередях скопилось 1320 авто / 365news.biz
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Самые большие очереди наблюдаются на пунктах пропуска “Рава-Русская” - 300 автомобилей, “Шегини” - 200, “Смильница” - 200, “Угринов” – 170, “Краковец” -150, “Ягодин авто” – 130.
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На ПП “Грушев” и “Устилуг” зафиксировано соответственно 100 и 70 единиц автотранспорта.
На пропускном пункте с Венгрией "Вилок" была очередь из 10 автомобилей, на других очередей не наблюдалось.
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