"Укравтодор" ликвидировал почти 70% ям на украинских дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") ликвидировало 66% ям и выбоин на украинских автомобильных дорогах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе выступления в Верховной Раде.

"Мы планомерно внедряем европейские стандарты в инфраструктуре, независимый контроль качества украинских дорог FIDIC и Cost. Осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, в 2016 году мы отремонтировали максимальную протяженность дорог за 10 лет, ликвидировали 66% ямочности, почти 22 тысячи километров разметки нанесено, что на 2% больше запланированного", - сообщил Омелян.

Кроме того, он также отметил, что в текущем году установлено 60 тысяч дорожных знаков, что составляет 110% от запланированного объема, почти 7 тысяч единиц техники готовы к работе в зимний период для обеспечения бесперебойного движения автотранспортных средств на дорогах.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на август Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") провело ямочный ремонт на 44 тысячах километров дорог Украины, что составило 60% от всего объема.

Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны, более 90% из которых нуждается в ремонте или реконструкции, финансирование в объеме более 35 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.