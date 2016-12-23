Набсовет "Укрзализныци" в процессе корпоратизации компании будет изменен - Омелян

Нынешний состав наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" будет изменен с целью назначения новых профессиональных специалистов, которые смогут оперативно и качественно утверждать необходимые управленческие решения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе выступления в Верховной Раде.

"Назначен новый руководитель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, сформирован набсовет, который будет изменен в процессе корпоратизации", - сообщил Омелян.

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Он также отметил, что "Укрзализныця" разработала стратегический план обновления подвижного состава компании.

"Начато изготовление 1 тысячи новых вагонов", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, еще в конце октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил быстро провести отбор и назначить новый профессиональный наблюдательный совет "Укрзализныци", который будет состоять из независимых специалистов, а не чиновников.

В июле Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из его состава Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко.