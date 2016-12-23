В Верховной Раде предлагают отменить ряд ограничений на ввоз подержанных иномарок

Об этом журналистам заявил глава политсовета УКРОПа, нардеп Тарас Батенко.

«Принятие законопроектов существенно увеличит рынок подержанных автомобилей, и небогатые люди смогут позволить себе ездить на нормальных европейских авто», – заявил Тарас Батенко, отметив, что из-за нынешних ставок акциза граждане не могут себе позволить растаможку автомобилей.

Проект закона о внесении изменений к главе ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей» (рег. ном. 3252) предусматривает продление льготного периода на ввоз подержанных легковых машин по сниженным акцизным ставкам до 31 декабря 2020 года. Документом также предлагается отменить некоторые ограничения относительно применения льготных ставок, в частности тех, что касаются ввоза только одного авто на год и запрет его перепродажи в течение года. Применение льготной пошлины не должно распространяться на автомашины, которые ввозятся с территории страны-агрессора.

Вместе с тем, проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» относительно формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей» (рег. ном. 5561) предусматривает отмену применения экологических требований «Евро-5» при ввозе старых транспортных средств. Их предлагается заменить обязательным прохождением технического осмотра во время первой регистрации авто. Такие нововведения позволят увеличить поступления в государственный бюджет с 600 миллионов до, как минимум, 1,7 миллиардов гривен в год.

В УКРОПе уверены, что принятие соответствующих законов позволит сразу открыть рынок и обеспечить возможность прозрачно заплатить налоги на импорт автомобилей с доступными ставками и без дополнительных ограничений.

«Будет очень хорошо, если любой человек сможет оформить такой автомобиль на одном из иностранных Интернет-сайтов и получить его по согласию с продавцом на складе в Украине», – сказал народный депутат Виталий Куприй. По его словам, сейчас в Украине не существует законодательных ограничений по такой покупке, однако Государственная фискальная служба и таможенники сопротивляются подобным соглашениям, лоббируя интересы автодилеров.

«Мы хотим раз и навсегда искоренить эту проблему, чтобы украинцы пересели на нормальные автомобили, чтобы люди не собирали по 2-3 года средства на покупку 10-летних отечественных авто», – добавил, в свою очередь, представитель ОО «Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто» Михаил Катрук.

Кроме того, как отметил Тарас Батенко, это позволит легализовать весь имеющийся автопарк с иностранной регистрацией, избежать коррупционных явлений и пробок на границах.

Пакет законопроектов относительно цивилизованного рынка подержанных автомобилей в Верховной Раде зарегистрировали народные депутаты Тарас Батенко, Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч и Ирина Констанкевич. Документы были наработаны совместно с ОО «Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто» (Требуем свободного ввоза авто – ОО «ЗАВТРА») и сообществом RT #ВільніЛюдиМаютьАвто.