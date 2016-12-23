Телефонная связь для юрлиц подорожает на 20%

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 января 2017 года повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц, сообщил оператор в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, данное решение основывается на решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), от 8 ноября 2016 года об утверждении максимальных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Таким образом, согласно данным на сайте "Укртелекома", с 1 января 2017 года для стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц увеличится в пределах 18,5%-22,9%

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В сообщении также отмечается, что с 1 января 2017 года оператор изменит стоимость звонков на некоторые международные направления и стоимость пользования тарифными планами услуги "Интернет от Укртелекома" для юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, НКРСИ с 1 декабря 2016 года повысила максимальные размеры тарифов на услуги фиксированной связи для населения и бюджетных организаций на 10,6%, а с 1 января 2017 года для бюджетных организаций еще на 21,2%.

Директор по корпоративным коммуникациям оператора фиксированной связи Украины "Укртелеком" Михаил Шуранов сообщил, что в среднем рост тарифов на услуги телефонии для населения составит 8%.

В 2015 году "Укртелеком" увеличил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 3,4% - до 445 миллиона гривень. Выручка компании в прошлом году выросла на 9% - до 6,773 миллиарда гривень. При этом объем капитальных инвестиций, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, в прошлом году сократился на 35,3% - до 234 млн грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в интернет (более 1,6 миллиона пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).