Volvo может купить российская компания

Компания Ford Motor Co. ведет дискуссии о продаже Volvo с заинтересованными сторонами, сообщает k2kapital со ссылкой на шведскую Dagens Industri.

На прошедшей неделе главный офис Ford в Детройте посетили представители "российской компании", утверждает газета со ссылкой на анонимные источники.

Британская Daily Mail пишет о переговорах Ford с крупнейшим автомобилестроителем Китая, компанией Shanghai Automotive Industry Corporation. Источники этого издания утверждают, что это вторая попытка Ford продать престижный бренд китайцам.

Американский автомобилестроитель приобрел Volvo Cars у шведского производителя грузовых автомобилей AB Volvo за 6,5 млрд. долл. в 1999 году.

AB Volvo уже заявила, что не заинтересована в обратном приобретении Volvo Cars у Ford.