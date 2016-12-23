Скоростной поезд из Киева в Польшу отправился в первый рейс: во Львове торжественно открыли новый маршрут (фото)

Во Львове сегодня публичная акционерная компания "Укрзализныця" торжественно открыла новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” №705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).

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Как передает корреспондент УНИАН, с первого перрона Львовского железнодорожного вокзала первый рейс в Перемышль отправили глава “Укрзализныци” Войцех Балчун, председатель комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Ярослав Дубневич, губернатор Львовской области Олег Синютка, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, официальная делегация Республики Польша.

Как отметил Балчун, запуск нового железнодорожного маршрута “показал, что реформы происходят не только внутри железной дороги, а наконец новый поезд поедет в Перемышль”.

В свою очередь, Дубневич отметил, что запуск железнодорожного маршрута накануне католического Рождества - “знаменательное событие, которое позволит католикам в канун праздника приехать к своим семьям”.

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Согласно информации, предоставленной агентству вр. и. о. начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Ярославом Краснопортко, на первый рейс поезда из Львова в Перемышль было продано 76 билетов. Всего в составе поезда 565 пассажирских мест.

Пограничный таможенный контроль будет осуществляться украинской стороной во время движения поезда. Сегодня задействовано 18 пограничников, 5 таможенников, среди них 2 кинолога с собаками, натренированными на поиск наркотических веществ и взрывчатых устройств.

Краснопортко отметил, что количество пограничников будет меняться в зависимости от количества пассажиров каждого рейса.

Как сообщал УНИАН, публичная акционерная компания "Укрзализныця" анонсировала запуск с 23 декабря скоростного поезда категории "Интерсити+" №705/706 по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн., из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн.

На данном маршруте будет задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов и 40 мин, а в обратном направлении - за 7 часов и 7 минут.

Поезд будет отправляться из Киева в 6:45 и прибывать в Перемышль в 13:25, а в обратную сторону поезд будет отправляться в 14:26 и прибывать в столицу в 22:33.

На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Святошино, Коростень, Львов и Подзамче.