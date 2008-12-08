Власти США почти договорились помочь автопрому

Белый дом и представители Конгреccа в воскресенье пытались преодолеть оставшиеся разногласия по поводу предоставления государственной помощи американскому автопрому, проблемы в котором указывают на углубление кризиса в экономике Соединенных Штатов, передает Рейтер.

Участники переговоров, встревоженные опубликованными в пятницу данными Минтруда о потере более полумиллиона рабочих мест за один только ноябрь, поспешили придать форму законопроекта соглашению о предоставлении помощи объемом как минимум в 15 млрд. долл. "Большой тройке" автопроизводителей США. Помощь будет осуществляться в виде краткосрочных займов.

"Ожидается, что Белый дом сегодня вечером получит черновой вариант законопроекта", - сказал представитель Демократической партии, добавив, что в соглашение внесены некоторые поправки.

В дополнение к требованию провести реорганизацию автомобильных компаний в законопроект могут войти такие условия предоставления помощи, как создание государственного органа контроля над автопромом и дальнейшие уступки как со стороны профсоюзов, так и корпоративного руководства.

В понедельник состоится очередное заседание Сената, на котором, как рассчитывают участники переговоров, законопроект будет быстро утвержден и отослан на подпись президенту США Джорджу Бушу.

Участники переговоров в итоге назвали сумму, более чем вдвое уступающую сумме в 34 млрд. долл., запрошенной "Большой тройкой" у Конгресса на прошлой неделе. Некоторые эксперты в области экономики полагают, что на самом деле в более отдаленной перспективе автопрому может понадобиться от 75 млрд. до 125 млрд. долл.

Американские законодатели опасаются, что банкротство даже одного участника "Большой тройки"- GM, Ford или Chrysler - может только углубить рецессию в экономике. Однако некоторые члены Республиканской партии не хотят тратить бюджетные средства после того, как выделение 700 млрд. долл. помощи финсектору США вызвало возмущение у налогоплательщиков и сыграло свою роль в исходе президентских выборов.

Противники государственного вмешательства считают, что судьба той или иной корпорации должна подчиняться рыночным законам.

Сторонники предоставления помощи автопрому утверждают, что раз Белый дом помог финансистам с Уолл-стрит, почему бы правительству не позаботиться о сотнях тысячах простых рабочих с автомобильных заводов, во многом определивших результат выборов в ноябре, в результате которых к власти пришел демократ Обама.