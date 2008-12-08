Экипаж «Фаины» скоро освободят

Операция по освобождению захваченного сомалийскими пиратами экипажа судна «Фаина» продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге в МИД.

«В данный момент осуществляется реализация схемы по освобождению заложников. Будем надеяться, что в ближайшее время мы станем свидетелями успешного завершения операции по освобождению заложников», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ также сообщил, что по информации, полученной сегодня утром МИД Украины, состояние здоровья заложников удовлетворительное.

Пресс-секретарь подчеркнул, что МИД Украины не принимал участия в переговорном процессе, поскольку это компетенция исключительно представителей судовладельца. В связи с этим МИД не владеет подробностями хода операции по освобождению.

Ранее издание "Морской бюллетень - Совфрахт" сообщило, что переговоры по освобождению "Фаины" из плена все еще ведутся. "Из последнего разговора с судовладельцем (вечером в пятницу) следует, что переговоры все еще ведутся, стороны договариваются о деталях передачи денег", - говорится в сообщении "Морского бюллетеня". Издание также отмечает, что судовладелец не подтверждает слухи о том, что американские военные корабли отошли от судна "Фаина" с целью обеспечения коридора безопасности для передачи денег. Тем более не подтверждаются слухи о том, что судно с выкупом уже следует к месту стоянки судна "Фаина". "Ожидать освобождения "Фаины" видимо, следует в ближайшие несколько дней, все зависит от того, каким способом будет передаваться выкуп", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

Ранее сообщалось, что сомалийские пираты и владельцы судна «Фаина» 30 ноября достигли договоренности об освобождении сухогруза с военной техникой на борту.

Пираты просят за освобождение “Фаины” 3,5 млн. долларов.