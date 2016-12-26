"Укрпочта" с 1 января повышает зарплату сотрудникам рабочих специальностей

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" внесло изменения в Коллективный договор, согласно которым с 1 января 2017 года доходы работников производственных специальностей предприятия вырастут в среднем на 20% и будут составлять не меньше минимальной заработной платы, 3200 гривень, сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"В рамках реформирования УГППС "Укрпочта"... а также с целью приведения текста Коллективного договора в соответствие с принятым законодательством о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень, руководством "Укрпочты" были разработаны… изменения в Коллективный договор… Принятые изменения будут действовать в течение года в связи с прохождением процедуры корпоратизации предприятия", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям Коллективного договора "Укрпочты", доходы вырастут в среднем на 20% у работников производственных специальностей, в частности, у сортировщиков, водителей, почтальонов, соответственно отработанному времени.

Также, по данным пресс-службы, с 1 января изменится система премирования в компании. Так, если ранее уровень премии для каждого сотрудника зависел исключительно от уровня выполнения плана по доходам всей компании, то теперь новая система премирования будет базироваться на четких показателях эффективности, и для каждого направления деятельности "Укрпочты" они будут определяться отдельно.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое – до 3,2 тысячи гривень. Такое повышение заложено в принятом Верховной Радой в ночь на 21 декабря в целом проекте государственного бюджета на 2017 год.

В начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию "Укрпочты".

15 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Мининфраструктуры рассчитывает завершить процесс корпоратизации госпредприятия до конца 2016 года.

С 1 июля вступил в должность новый директор "Укрпочты" - Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. По его словам, корпоратизация будет завершена до августа 2017 года.

Справка УНИАН. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получило 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков.