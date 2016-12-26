Украинское Дунайское пароходство получило еще 60 барж

Как сообщила пресс-секретарь компании Алена Ходарченко на корпоративной странице УДП в сети Facebook, многолетний спор завершился 13 декабря в Вене.

В частности, в 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа-ІІБ". При развале СССР нынешнее Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота".

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Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальные суммы с процентами пароходство должно было погашать по графику. Однако в сообщении отмечается, что за более чем 25-летний период график часто срывался, потом платежи вовсе прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в Ираке и разрушением мостов на Дунае.

В сообщении отмечается, что по состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж составил более 7 млн евро и около 2 млн евро - по процентам.

"В результате длительных переговоров Украинскому Дунайскому пароходству в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Оsterreichische Kontrollbank AG, OeKB), который выступил гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% – до 1,5 млн евро, при условии ее погашение по согласованному графику до 30 ноября 2016 года", - сообщила компания.

По данным пресс-службы, 24 ноября этого года УДП полностью погасило долг, и 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность Украинского Дунайского пароходства.

В сообщении компании отмечается, что погашение этого кредита открывает для национального перевозчика возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

«Доказательство надежности Украинского Дунайского пароходства является знаковым в сотрудничестве с банками Австрии, и мы счастливы, что закрытием 27-летнего кредита нам удалось проложить путь для будущего экспортного финансирования между нашими странами», - приводятся в сообщении слова председателя правления УДП Дмитрия Баринова.

Как сообщал УНИАН, Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство (УДП, м. Измаил, Одесская обл.) в январе-сентябре 2016 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 44,4% - до 19,67 млн грн с 35,39 млн. грн.

По итогам 2015 года УДП увеличило прибыль по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза - до 22,93 млн. грн.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.

Баржи-секции типа "Европа-ІІБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, грузоподъемность – 1717 тонн.