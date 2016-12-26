"Стройка века": оккупанты признали, что связать тоннелем Крым и Россию не получается

«Этот проект рассматривался не как альтернатива Керченскому мосту, а как добавочный проект. Мы дали этому проекту положительную общественную экспертизу. Пока этот проект проходит период согласования и проектирования, но пока это мечта», - цитирует Иоффе "РИА Новости".

Он напомнил, что ранее Евразийский деловой совет предложил построить одновременно с мостом через Керченский пролив тоннель, строительство которого планировалось вести за счет частных инвестиций, а проезд по нему предлагалось сделать платным.

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В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался в прошлую пятницу, но заявок так и не поступило.

В Минтрансе РФ сообщили, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года.

Основной проблемой является низкая стоимость контракта. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции".

По его мнению, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно. Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

Ранее УНИАН сообщал, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны оккупированного Крыма до сих пор не началось, потому что в федеральной целевой программе (ФЦП) развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года не указан госзаказчик на этот вид работ.

В начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года. Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив». 5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.

Экологи заявляют, что Россия превращает оккупированный Керченский полуостров в зону техногенного бедствия.