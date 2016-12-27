На границе с Польшей в очередях застряли более 1300 автомобилей

10:06, 27 декабря 2016
Транспорт/Связь
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По состоянию на 08:00 27 декабря в очередях на границе с Польшей стояли 1345 автомобилей.

На границе с Польшей снова очереди / Фото УНИАН

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook.

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В частности, в пропускном пункте "Рава-Русская" в очередях находится 300 единиц транспорта, "Краковец" – 350 автомобилей, "Шегини" – 250, "Смильница" – 200.

В пропускном пункте "Угринов" в очередях скопилось 100 автомобилей, "Ягодин-авто" – 40, "Устилуг" – 45, "Грушев" – 60.

На границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой очередей нет.

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Теги: #авто#Львов#очереди