На границе с Польшей в очередях застряли более 1300 автомобилей

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook.

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В частности, в пропускном пункте "Рава-Русская" в очередях находится 300 единиц транспорта, "Краковец" – 350 автомобилей, "Шегини" – 250, "Смильница" – 200.

В пропускном пункте "Угринов" в очередях скопилось 100 автомобилей, "Ягодин-авто" – 40, "Устилуг" – 45, "Грушев" – 60.

На границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой очередей нет.