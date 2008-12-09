В Евпатории вторая паромная линия из Турции
11:34, 09 декабря 2008Транспорт/Связь
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Паромы обслуживает «Нафтранс»
В Евпаторийском морском торговом порту открыта вторая паромная линия из Турции.
Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, на сегодня порт принимает уже три парома типа «ро-ро», что позволит увеличить чистую прибыль втрое.
Обслуживанием паромов занимается стивидорная компания «Нафтранс».
Также в Евпаторийском порту планируется запустить еще два парома на южной косе озера Донузлав.
По итогам работы за 11 месяцев 2008 года Евпаторийский морской торговый порт обработал 1 890 тыс. тонн грузов, что на 144 % больше аналогичного периода в прошлом году.
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