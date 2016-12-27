На Донетчине восстановили разрушенный боевиками мост (фоторепортаж)

"Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой было уничтожено опоры и прогон. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую", - написал на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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По его словам, новый мост на 4 метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета.

"Сейчас завершается восстановление еще двух уничтоженных агрессивным «русским миром» мостов – в Семеновке, возле Славянска, и 300-метровый мост через Северский Донец в селе Закитном. До Нового года и их сдадим в эксплуатацию. На Донетчине остается еще 7 подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне и, пока что, мы не можем начать их восстановление", - добавил Жебривский.

Председатель Донецкой ВЦА также добавил, что в следующем году планируют капитально ремонтировать на Донетчине 47 мостов, "к которым лет 20 не заглядывали ремонтники".