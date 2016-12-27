Киев парализовали 7-бальные пробки

Во вторник днем центральные районы столицы парализовали семибальные пробки. Самая напряженная ситуация, традиционно, в центре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

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По состоянию на 15:20 движение затруднено в районе метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Театральная", "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская". Заторы образовались на Крещатике, улице Бассейной, бульварах Тараса Шевченко, проспекте Победы. Особенно медленно тянутся машины на бульваре Леси Украинки и Большой Васильковской.

Движение затруднено на Печерске и Подоле (в районе метро "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", на Глубочицкой и Нижнем Валу).

В направлении Левого берега пробка образовалась на Южном мосту и Набережном шоссе. Также затор есть возле метро Бориспольская и на перекрестке проспекта соборности и Харьковского шоссе.