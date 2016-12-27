Окончательное решение: Мининфраструктуры одобрило повышение грузовых ж/д тарифов

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", - сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры.

Позднее Балчун сообщил журналистам, что Министерство инфраструктуры еще не одобрило планы "Укрализныци" по повышению тарифов на проезд в пассажирских поездах.

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Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год, несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании.

Ранее в комментарии УНИАН директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Александр Федоренко сообщил о том, что в проекте финплана "Укрзализныци" на 2017 год, который в ближайшее время будет отправлен на согласование в Минфин и Минэкономразвития, заложено повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 25%, на проезд в пассажирских поездах – на 35%.