"Укравтодор" планирует увеличить ремонт дорог более чем вдвое

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тысячи километров благодаря увеличению бюджетного финансирования дорожного хозяйства в следующем году до 35 миллиардов гривень.

Такие данные представлены в презентации, обнародованной в ходе итоговой пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины.

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Как отметил после презентации глава "Укравтодора" Славомир Новак, в следующем году компания планирует провести технический аудит состояния дорог, ввести эффективную систему весового контроля грузовиков на дорогах, а также усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны финансирование в объеме более 35 миллиардов гривень.