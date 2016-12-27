Ввоз иностранных авто в Украину: журналисты рассказали о трудностях после растаможки (видео)

Об этом говорится в сюжете программы «ДжеДАІ» на телеканале «2+2».

Журналисты выяснили, далеко ли можно заехать на таком растаможенном автомобиле.

Экологический стандарт Евро-5 действует в Украине уже год, и это означает, что последние 12 месяцев нельзя завозить авто, произведенные ранее 2010 года. После прохождения проверки на соответствие стандартам, машину можно использовать в пределах нашей страны.

Однако депутаты зарегистрировали в Раде новый законопроект, который предлагает заменить две проверки одной – только в сервисных центрах (ГАИ).

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«Таможня пропускает автомобиль, или он там Евро-5 или он там вообще нулевой. Меня же иностранец может обмануть и написать там другой класс. С меня таможня берет полностью все деньги. Давайте хоть деньги не брать...Пропускает автомобиль, я еду в ГАИ, в сервисный центр, и мне автомобиль не регистрируют», – описывает ситуацию, которая может случиться после растаможки, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

После этого человек имеет десять суток, чтобы покинуть территорию Украины, при этом деньги на таможне никто не возвращает, говорится в сюжете.

Единственный вариант – переоборудовать авто под Евро-5 в Украине и уже после этого поставить на учет. Но такой апгрейд будет стоить 2-3 тысячи долларов минимум.

Поэтому единственный возможный плюс законопроекта – уменьшение очередей для ввоза авто из Европы, однако их за год на границах не увидели, резюмируют журналисты.