"Техморгидрострой" обсудил с китайскими инвесторами развитие системы украинских морских портов

Структура занимается строительством транспортной инфраструктуры по всему миру. Так как концерн является одним из мировых лидеров в отрасли строительства портов, портового оборудования и дноуглубления, главной темой встречи было сотрудничество в системе развития украинских портов. Представители китайской компании заявили, заинтересованы в расширении на украинский рынок, несколько лет назад пробовали зайти со своим предложением, однако вскоре отказались от своей инициативы из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса. Об этом заявил директор компании «Техморгидрострой Николаев» Алексей Буштрук.

«Украина сегодня, к сожалению, не имеет собственного технического флота для проведения дноуглубительных работ. Представители китайской госкорпорации, зная об этом, связались с нами и предложили организовать встречу. Мы обсудили ситуацию на украинских рынках, поделились опытом функционирования портов в Украине и Китае. Помимо, непосредственно, дноуглубления, китайские партнеры заявили о готовности инвестировать в разные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство объектов», - заявил Биштрук.

Китайские инвесторы рассказали о сложностях, с которыми им приходилось сталкиваться прежде и выразили надежду на то, что у нас все-таки идет движение в сторону прозрачности ведения бизнеса. «По итогам встречи мы договорились о дальнейшем сотрудничестве именно в нашей отрасли – в отрасли дноуглубления. В том числе, и о возможном привлечении китайского технического флота» - резюмировал он.