В Украине разрешили вводить спецпошлины на автомобили из ЕС

Кабинет министров Украины утвердил разработанный Министерством экономического развития и торговли Украины порядок применения специальных пошлин на импорт европейских автомобилей для случаев, когда такой импорт угрожает развитию отечественного автопрома.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения и в соответствии с регламентом работы правительства, позволяющим принимать постановления и распоряжения пакетом.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Министерство экономического развития и торговли предложило на рассмотрение Кабинета министров Украины порядок временного увеличения до 10% ввозной пошлины на легковые автомобили из Европейского Союза. Как отмечалось в пояснительных документах Минэкономразвития, механизм никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС.

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Специальные меры могут быть применены в случае, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тысяч единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%.

Кроме этого, специальные меры могут быть введены, если совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последних 12 месяцев превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за этот период и при этом наносится значительный ущерб национальной промышленности, производящей подобный товар.

По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тысячи штук, а за 9 месяцев 2016 - 30,6 тысячи штук.

Таким образом, если в сентябре 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года.