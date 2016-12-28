"Укрзализныце" выделят 16 миллиардов на обновление подвижного состава

Кабинет министров Украины одобрил выделение публичной акционерной компании "Укрзализныця" 16 миллиардов гривень в 2017 году на программу капитальных инвестиций, предусматривающую, в частности, модернизацию подвижного состава, а также обновление основных фондов компании.

Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Проектом акта предлагается принять решение, которое позволит "Укрзализныце" осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 миллиардов гривень", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя вышеупомянутый документ.

Как подчеркнул министр, принятие этого документа позволит "Укрзализныце" приступить к обновлению основных фондов для обеспечения надлежащего уровня безопасности перевозок и бесперебойной работы компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год, несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании.

В предыдущем варианте проекта финплана компании на следующий год были предусмотрены капитальные инвестиции в размере более 27,4 миллиарда гривень, из них почти 16 миллиардов гривень - на обновление подвижного состава.

При этом более 27 миллиардов гривень капинвестиций планировалось сформировать из 18,1 миллиарда гривень собственных средств "Укрзализныци", 8,9 миллиарда гривень привлеченных кредитов международных финансовых организаций и 103 миллиона гривень из других источников.