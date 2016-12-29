В Украине начинается внедрение европейских правил транзита товаров

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства по представлению Министра финансов Александра Данилюка, как сообщает официальный сайт Минфина Украины.

Принятый проект Закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно – Конвенции о единообразном режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и которые функционируют на международном уровне.

Читайте такжеУкраина 10 ноября проведет консультации с Россией в рамках ВТО по ограничению транзита

Принятие законопроекта даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.

Введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров, который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным Конвенциям.

Согласно сообщению Минфина, участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ:

- Гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех Договаривающихся сторон Конвенций.

- Отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).

- Решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.

- Применения европейских транзитных правил даст возможность предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего склада до склада контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление товаров, от которого выигрывают все участники цепи поставки – экспортеры, перевозчики, импортеры.

- Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы.