Мининфраструктуры одобрило проект финплана "Укрпочты" на 2017 год

Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" на 2017 год.

Как сообщили в пресс-службе "Укрпочты", утвержденный министерством финплан предусматривает увеличение общих доходов компании по сравнению с 2016 годом на 20,3% - до 5,54 миллиарда гривень, рост общих расходов - на 20,9%, до более 5,5 миллиарда гривень, увеличение расходов на 806 миллионов гривень на оплату труда в связи с повышением минимальной заработной платы вдвое с 1 января 2017 года до 3 200 гривень, финансирование части инвестиционных потребностей компании, в том числе ремонты или материальное переоснащение отделений, рост капитальных инвестиций предприятия по сравнению с 2016 годом в 2,4 раза - до 500 миллионов гривень с 206 миллионов гривень.

"Рост доходов будет происходить за счет повышения доходов по таким позициям, как торговля, платежи, все виды почтовых отправлений, пенсии и переводы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что недавно "Укрпочта" утвердила изменения в коллективный договор, которые предусматривают повышение выплат работникам производственных специальностей (включая персонал отделений почтовой связи, сортировщиков, водителей, почтальонов) в среднем на 20%, в соответствии с отработанным временем. Таким образом, средний рост заработной платы по предприятию в следующем году составит 28,4%.

"В разработанном и утвержденном финансовом плане мы смогли сбалансировать значительный рост финансовых потребностей компании за счет поиска ресурсов для повышения эффективности и быстрого роста предприятия. Важная составляющая плана - возможность профинансировать заложенные капитальные расходы в размере 500 миллионов гривень. Это должно создать мультиплицирующий эффект на развитие компании в последующие годы, помочь вернуть "Укрпочте" утраченную долю рынка и повысить качество сервисов", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

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Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор предприятия Игорь Смилянский сообщил, что корпоратизация госпредприятия будет завершена в первом квартале 2017 года.

"Укрпочта" в третьем квартале 2016 года получила 11,8 миллиона гривень чистого убытка против 14 миллионов гривень чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. В то же время предприятие увеличило доход по всем показателям операционной деятельности на 7,7% - до 1,09 миллиарда гривень.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.