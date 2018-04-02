"Укрзализныця": очищение авгиевых конюшен

Важнейшая для экономики Украины компания – «Укрзализныця» провожает 2016 год с массой проблем. Как дамоклов меч над предприятием с мая 2015 года завис технический дефолт, давит катастрофический износ подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, а также более 16 миллиардов гривен чистого убытка. И это далеко не весь список проблем.

Все дело в том, что в прошлые годы предыдущие руководители государства и самой «Укрзализныци» использовали компанию как «дойную корову», не инвестируя в ее развитие. В результате входящая в сотню крупнейших предприятий Центральной Европы «Укрзализныця» полностью погрязла в коррупции. Ситуацию усугубляло длительное отсутствие полноценного руководителя железнодорожного монстра.

Чтобы вытащить компанию из пропасти, властям нужно было срочно искать профессионала на пост главного железнодорожника страны. В апреле 2016 года поиск завершился и «Укрзализныцю» возглавил поляк Войцех Балчун, которого на родине считают успешным антикризисным менеджером, сумевшим превратить почти обанкротившуюся ж/д компанию - PKP Cargo - в процветающий бизнес. В Украину менеджера пригласили с надеждой, что ему удастся повторить польский успех. Ожидалось, что менеджер, получающий рыночную зарплату в размере почти полмиллиона гривен ежемесячно, в очень сжатые сроки выведет «Укрзализныцю» из катастрофического состояния.

Вагон проблем и обещаний

Войцех Балчун действительно принял «Укрзализныцю» в плачевном состоянии. Правда, он сразу поставил перед собой амбициозную цель - повысить доходность компании до 2020 года.

«Я хотел бы, чтобы в 2020 году «Укрзализныця» улучшила свои финансовые результаты, стала прибыльной, стала компанией, которая начнет большой процесс модернизации инфраструктуры и подвижного состава, чтобы она сумела использовать стратегическое расположение Украины с точки зрения транспортных коридоров и доступа к портам Черного моря, а также границы с ЕС», - заявил Балчун в ходе своего дебютного выступления на апрельском заседании Кабмина.

Уже в июне премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что поляк подготовил амбициозный план развития «Укрзализныци», который, в частности, позволит сэкономить только за первый год работы не менее 7 млрд грн. Пожалуй, это - единственный показатель из плана, который был донесен до общественности.

Очевидно, что провести качественную реформу железнодорожной отрасли, имея краткосрочный план, невозможно. В этой связи Мининфраструктуры поручило разработать пятилетнюю стратегию развития «Укрзализныци» до конца года. Разработка стратегии велась в течение последних нескольких месяцев и, наконец, была частично презентована журналистам в конце ноября.

В планах «Укрзализныци» до 2021 года закупить и отремонтировать почти 100 тыс. единиц подвижного состава за 108 млрд грн. Только в следующем году компания намерена закупить около 9 тыс. грузовых вагонов, включая более 1 тыс. вагонов-зерновозов. Кроме того, уже в 2017 году компания обещает пополнить парк 12-ю тепловозами, 50-ю пассажирскими вагонами, шестью дизель-поездами.

Дефицитные и опасные

Планы планами, но насущные проблемы - вечный дефицит топлива и катастрофическая нехватка грузовых вагонов – требовалось решить сразу. Между тем, долговое время после назначения Балчуна в компании кардинально ничего не менялось. Осенью, в период пиковых перевозок, крупнейшие участники рынка, в частности, зерновики и металлурги, заявили об острой нехватке вагонов, угрожающей срыву выполнения экспортных контрактов. Они тотчас принялись подсчитывать потенциальные убытки.

Так, ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) оценивала убытки аграриев из-за несвоевременной отгрузки зерновых в 100 млн грн.

УКАБ подчеркивает, что отдельные компании, особенно в западных регионах, из-за нехватки топлива и запчастей для локомотивов или вагонов-зерновозов ожидали в период пиковых перевозок подачи вагонов до двух недель. Трейдеры также сообщали о системных перебоях с поставками топлива для тепловозов, в результате чего даже те компании, которые имеют собственные вагоны, не могли отправить зерно на экспорт.

Металлурги тоже успели подсчитать убытки. Так, «Укрметаллургпром» заявил, что Украина может недополучить 1,8 млрд долл. валютной выручки из-за нехватки вагонов для перевозки металлургической продукции, а также из-за ограниченной пропускной способности на некоторых ж/д участках в зоне АТО.

К осени «Укрзализныця» таки сделала важный шаг - впервые за последние несколько лет заказала у отечественных производителей 650 грузовых вагонов. Учитывая огромный дефицит, это - капля в море, но все же.

К тому же, вагоны в Украине не только в дефиците, но и смертельно опасны. Так, в интервью УНИАН экс-директор по технической политике «Укрзализныци» и бывший глава Научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Ростислав Демин отметил, что более 40 тысяч грузовых вагонов «Укрзализныци» сегодня нуждаются в замене в течение 4-5 лет, при этом необходимо снимать с эксплуатации ежегодно не менее 10 тыс. старых вагонов, так как они несут техногенную опасность.

«Кроме техногенной опасности устаревшего вагонного парка и экономического ущерба от невозможности «Укрзализныци» полноценно оказывать услуги промышленным предприятиям, есть дополнительный, но очень важный аспект – в случае бездействия по замене парка железнодорожные перевозки в Украине могут быть взяты под контроль Россией. И если мы ничего не будем делать, то наша железная дорога будет просто поглощена российскими структурами. И времени на раскачку совершенно нет», – подчеркнул Демин, добавив, что именно через экспансию своих вагонов Россия взяла под контроль железнодорожные перевозки в Армении и Монголии.

Реформы или саботаж

В декабре главный железнодорожник Украины откровенно признался - процесс реформирования «Укрзализныци» начался, спустя шесть месяцев после смены ее руководства.

«Мы наверстали упущенное в первом полугодии, в частности, увеличили количество доступных вагонов и локомотивов, стабилизировали поставки дизтоплива. Мы предотвратили то, о чем много говорил министр, что «Укрзализныця» может остановиться», - заявил Балчун, отметив, что всего за год на закупках было сэкономлено 500 млн грн.

Еще один положительный сигнал - новой команде удалось договориться с держателями евробондов компании на 500 млн долл. о продлении срока реструктуризации долга до 2017 года. Помог и парламент, который недавно принял важный для отрасли закон - о введении моратория на взыскание с «Укрзализныци» более 4 млрд грн долгов ее регионального филиала «Донецкая железная дорога», имущество которого расположено на территории проведения АТО. Это позволило за год сократить кредитный портфель компании, 85% которого номинировано в иностранной валюте, на 11,5% - до 41,5 млрд грн с 46,9 млрд грн.

Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что в этом году практически ничего не было сделано в плане реформы самой компании, предполагающей постепенное разделение административного руководства и хозяйственной деятельности. «Укрзализныця» была корпоратизирована еще 1 декабря 2015 года, тогда же был расписан подробный план дальнейшего реформирования. Однако реформа застопорилась.

Очевидно, что помочь с реформированием железнодорожной отрасли могли народные депутаты. Но в парламенте практически лежит без движения новый проект закона о железнодорожном транспорте.

Непростой выдалась ситуация и с согласованием другого важного документа - финанплана «Укрзализныци» на 2017 год. Компания в течение осени не раз его переписывала, так как профильное министерство находило в нем все новые и новые изъяны и несовершенства. С горем пополам финплан согласовали, но, по мнению министра Владимира Омеляна, документ откровенно слабый.

Очевидно, все это произошло потому, что в рабочих отношениях Омеляна и Балчуна еще с начала лета появились некие шероховатости.

Тогда в адрес поляка посыпалась критика за медленное реформирование компании. В свою очередь Балчун заявил о сопротивлении его реформе.

Пока Балчун чувствует себя вольготно. У него есть мощный защитник - премьер-министр Владимир Гройсман, который заявил, что правительство предоставляет главе «Укрзализныци» полную политическую поддержку для проведения реформ в компании. Насколько качественными они будут, покажет 2017 год.

Александра Данько (УНИАН)