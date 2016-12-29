Польша хочет отменить пешеходное пересечение границы с Украиной в Угринове - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский портал Port Europa, что предоставил официальный ответ Люблинского воеводства на запрос портала.

В Люблине отметили, что пункт пропуска через границу для пешеходов функционировал в режиме эксперимента от 1 июля 2015 года на базе инфраструктуры автомобильного пункта. После первого 6-месячного периода работа пункта дважды продлевалась еще на полгода. За 16 месяцев им воспользовались почти 230 тысяч туристов, 85% из которых составили граждане Украины.

Очередной период работы пункта истекает 31 декабря 2016 года. Вместе с тем в конце текущего года польская службы охраны границы обратилась к украинским коллегам с просьбой не инициировать продолжение эксперимента и вернуться к исключительно автомобильному пункта.

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"Временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска", - говорится в пояснении.

В Люблинском воеводстве считают, что "подавляющее большинство тех, кто пересекал границу, не были действительно пешими или велосипедистами, а "использовали пешеходное пересечение для ускорения прохождения границы – "выходили с одного автомобиля на украинской стороне и садились в другой на польской".

В Люблинском воеводстве поддержали идею открытия оборудованных постоянных пунктов пешего пересечения границы, но отметили, что такое оборудование требует финансовых вложений и значительного времени на проведение работ, от 1,5 года.