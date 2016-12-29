"Укргазбанк" предоставит "Укрзализныце" кредит на 4 миллиарда

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" и государственный "Укргазбанк" 27 декабря подписали договор, предусматривающий предоставление компании кредита в размере 4 миллиарда гривень сроком на 5 лет, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Этот кредит - первое привлечение заемных средств с момента создания общества. В рамках заключенного договора "Укрзализныця" и "Укргазбанк" окончательно урегулируют вопрос о реструктуризации просроченного финансового долга, предварительно созданного железными дорогами Украины, правопреемником которых является общество, перед банком на сумму около 520 миллионов гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что реализация договоренностей руководства "Укрзализныци" и банка о предоставлении финансирования стала возможна прежде всего после принятия в конце августа правительством постановления о некоторых вопросах согласования условий внутренних долгосрочных (более одного года) и внешних кредитов (займов), предоставления гарантий и поручительства "Укрзализныцей", которое упростило механизм согласования госорганами привлечения "Укрзализныцей" заимствований.

"Компания инициировала пролонгацию действия постановления на 2017-й и ее положительный эффект планируется распространить на следующий год", - отметили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что привлечение кредита от "Укргазбанка" является одним из этапов реализации программы реструктуризации местного долга "Укрзализныци", которую члены правления компании презентовали 22 ноября 2016 года в Лондоне во время встречи с держателями евробондов компании.

"Заимствование структурировано в виде возобновляемой кредитной линии в национальной валюте Украины, что в отличие от срочных валютных кредитов, которые сейчас составляют большинство кредитного портфеля компании, позволит уменьшить расходы по обслуживанию такого заимствования, снизить валютные риски и обеспечит более эффективное использование остатка средств на счете", - подчеркивается в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что сейчас "Укрзализныця" продолжает работу по улучшению структуры кредитного портфеля, прежде всего в сотрудничестве с государственными банками Украины.

Читайте такжеБалчун ожидает, что "Укрзализныця" выйдет в плюс на 300 миллионов

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила об увеличении остатка денежных средств на текущих счетах до 7,5 миллиарда гривень на 20 декабря с 3,2 миллиарда гривень на начало текущего года.

По состоянию на начало 2016 года кредитный портфель компании, 85% которого номинировано в иностранной валюте, составлял 46,9 миллиарда гривень, что на 11,5% меньше показателя по состоянию на конец года – на 20 декабря его размер сократился до 41,5 миллиарда гривень.

20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на принудительное взыскание более 4 миллиардов гривень средств со счетов публичной акционерной компании "Укрзализныця" за долги ее регионального филиала "Донецкая железная дорога", имущество которого расположено на территории проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.