"Укрзализныця" пустит рекордное количество дополнительных поездов на зимние праздники

"На период новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" назначила 41 дополнительный поезд в различных направлениях на 233 рейса - это почти 310 тыс. мест", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, с 22 декабря 2016 года по 11 января 2017 года по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов, № 243/244 Киев - Львов, № 252 Львов - Киев, № 197/198 Киев - Ковель, № 207 Киев - Ужгород, № 239 Киев - Ужгород, № 295 Киев - Ужгород, Ужгород - Хмельницкий, № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, № 219/220 Киев - Черновцы, № 217/218 Киев - Ворохта, № 151/152 Киев - Хмельницкий, № 202 Хмельницкий - Киев, № 182/504 Киев - Новоалексеевка, № 274 Каменец-Подольский - Киев, № 796/795 Киев - Сумы, № 162/298 Николаев - Киев, № 206/205 Николаев - Киев, № 223/224 Киев - Одесса, № 175/176 Киев - Кривой Рог, № 180/179 Киев - Днепр, № 184 Киев - Мариуполь, № 228 Одесса - Львов.

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Кроме того, компания назначила на зимние праздники дополнительные поезда № 242/241 Одесса - Ужгород, № 258/248 Одесса - Львов, № 266 Черновцы - Одесса, № 270/269 Одесса - Харьков, № 231 Днепр - Ивано-Франковск, № 212 Запорожье - Днепр - Львов, № 275/276 Днепр - Львов, № 278 Кривой Рог - Днепр - Львов, № 279/280 Днепр - Львов, № 235 Харьков - Ужгород, № 63/64 Харьков - Львов, № 151/152 Львов - Ивано-Франковск, № 173 Львов - Ужгород, № 248/258 Львов - Одесса, № 728/727 Киев - Харьков, № 745/746 Дарница - Львов, № 751/752 Киев - Львов, № 258/248 Одесса - Львов.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на официальном онлайн-сервисе «Укрзализныци» по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах. Точный график дат и времени отправления и прибытия поездов можно посмотреть на вышеупомянутом онлайн-сервисе компании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на зимние праздники 36 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов.