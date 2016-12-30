Украинские вагоностроители поставили железным дорогам 650 новых грузовых вагонов

Украинские вагоностроительные предприятия, в соответствии с заключенными с публичной акционерной компанией "Укрзализныця" контрактами, в 2016 году поставили железным дорогам 650 новых грузовых полувагонов, тогда как в целом парк грузовых вагонов планируется пополнить более 1 тысячей единиц.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.), единственное в СНГ предприятие, имеющее налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых, изготовил 350 полувагонов, крупный производитель грузовых вагонов "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск) - 250 единиц и Попаснянский вагоноремонтный завод (Луганская обл.) - 50 полувагонов.

Кроме того, филиал "Укрзализныци" Стрыйский вагоноремонтный завод изготовил 70 полувагонов.

В пресс-службе добавили, что на днях два филиала компании - Дарницкий и Панютинский вагоноремонтные заводы сдадут в эксплуатацию последние 56 грузовых вагонов. В целом к концу года общее количество полувагонов от Панютинского вагоноремонтного завода составит 200 единиц, а от Дарницкого вагоноремонтного завода - 100.

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году "Укрзализныця" впервые за последние несколько лет заказала у отечественных производителей 650 грузовых вагонов, еще 370 строят собственные филиалы компании.

Кроме того, впервые за последние шесть лет "Укрзализныця" заказала у отечественного Крюковского вагоностроительного завода 21 пассажирский вагон, 9 из которых будут поставлены до конца текущего года.

В планах "Укрзализныци" до 2021 года закупить и отремонтировать почти 100 тысяч единиц подвижного состава за 108 миллиардов гривень. Только в следующем году компания намерена закупить почти 6 тысяч полувагонов за счет собственных средств и кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также изготовить на собственных заводах-филиалах еще три тысячи таких вагонов.