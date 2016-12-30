В Украине могут ввести субсидии на покупку электрокаров

В рамках круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, глава Мининфраструктуры рассказал о стимулировании покупки электромобилей, сообщает Автоцентр.

"К 2020 году в общем объеме продаж ведомство намерено повысить долю электрических машин до 15%. Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей", - говорится в сообщении.

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Всё это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%. Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой. Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля. Правда, о каких суммах идет речь – не сообщается. Сроки тоже неизвестны.

На 2017 год министр Владимир Омелян спрогнозировал приход трех именитых автопроизводителей.

Общий список потенциальных инвесторов включает такие автомобильные бренды: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan и Fiat. А еще в Мининфраструктуры заявили, что в Украине вполне можно наладить выпуск электромобилей.