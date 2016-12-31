На Донбассе Порошенко открыл два отстроенных моста, которые разрушили боевики

19:25, 31 декабря 2016
Транспорт/Связь
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Президент Украины Петр Порошенко во время телемоста на Донетчине открыл два отстроенных мосты на Донбассе через две реки - Северский Донец и Казенный Торец.

Порошенко открыл реконструированные мосты / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Мариуполе.

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«Переходим к торжественной процедуре открытия. Прошу начать процедуру открытия обоих мостов. С Богом и Слава Украине!», - заявил Порошенко.

Порошенко открыл реконструированные мосты / УНИАН

«Простым и понятным проявлением восстановления страны является открытие двух отстроенных мостов через две реки Донбасса - Северский Донец и Казенный Торец. Третий, телевизионный мост, позволит нам сейчас присоединиться к этой торжественной церемонии. Это событие – добрый знак для всей Украины, и для региона – особенно», - подчеркнул президент.

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Теги: #Донбасс#Порошенко#мост