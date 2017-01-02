МИД предупреждает о возможных проблемах с вылетом из ОАЭ в ближайшие дни

Департамент консульской службы МИД предупреждает украинцев о возможных задержках рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшие дни.

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«По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продолжения в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительного срока ожидания следующих рейсов», - сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Консульство Украины в Дубае и Посольство Украины в ОАЭ продолжают держать этот вопрос на контроле и принимают меры для защиты прав и интересов украинцев.

Как известно, начиная с 29 декабря 2016 года, через сложные погодные условия (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов.

Как сообщал УНИАН, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова.

Она рассказала, что туристов держат в терминале и не расселяют. "Air Arabia не общается с нами, туроператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?" - написала туристка. Ранее Лукьянова писала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылета из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.