На границе с Венгрией заработал первый совместный контактный пункт "Захонь"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт «Захонь» в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса - Захонь» на венгерской стороне», - говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые он будет выполнять, - информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечения координации при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около 3 недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.