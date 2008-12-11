АМК вступился за киевлян

Антимонопольный комитет Украины сегодня принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на киевском электротранспорте против Киевской городской госадминистрации, Киевского метрополитена и Киевпасстранса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, такое решение принято на основании представления о незаконности тарифов, установленных на киевском электротранспорте, внесенного в АМК министром экономики Украины.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что рассмотрение дела состоится через 10 дней с момента внесения представления о привлечении этих субъектов к ответственности за нарушение антиконкурентного законодательства.

Завтра и.о. главы АМК пообещал сообщить о дате проведения заседания комитета по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил КГГА снизить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое. Такое поручение дано по результатам совещания относительно предварительных итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

По данным пресс-службы, во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ, что проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на транспорт и наличии возможности их снижения, по меньшей мере, вдвое.